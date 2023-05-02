"Отважные" ВС РФ призывают ВСУ сдаться под песню Газманова "Вперёд, Россия!"

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боец группировки "Отважные" показал специальный БТР, чьё главное оружие на передовой — звукоизвещательный колокол.

По словам военнослужащего, боевая машина успешно снижает морально-психологическое состояние неприятеля на расстоянии до шести километров.

Регулярно проводимые трансляции убеждают украинских солдат сложить оружие, чтобы перейти на сторону России.

"Для закрепления материала мы ставим композицию, которую очень любит противник", — рассказал специалист и включил песню Олег Газманова "Вперёд, Россия!"

Ранее танкисты Южного военного округа показали, как выкуривают ВСУ из блиндажей и укреплений.