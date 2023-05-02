Кеворкян: подрыв поезда и ЛЭП — результат системного терроризма. "Линия фронта теперь везде"

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Диверсия на российской ЛЭП в Ленинградской области и подрыв путепровода в Брянской не могли стать молниеносной реакцией Киева на удар по Павлограду, где предположительно, снаряды попали в химический завод, заявил журналист, писатель Константин Кеворкян.

По его словам, чтобы спланировать сразу две диверсии на территории России СБУ и ВСУ необходима была тщательная подготовка.

"Главная цель (Киева. — Прим. ред.) — не скорый ответ, а системный террор. Мы должны понять, что линия фронта проходит теперь везде, терроризм понятие "тыл" не признаёт, наоборот, он в тылу активно действует", — пояснил собеседник "Украине.ру".

Как уточнил эксперт, попытка приурочить одно событие к другому — ошибочна. Теракты на территории РФ готовились ещ1 до ударов по Павлограду.

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