Аналитик Кларк: ВСУ следует пропускать ракетные удары России, чтобы не тратить запасы ПВО

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинской армии следует пропускать ракетные удары ВС России ради сохранения запасов средств противовоздушной обороны (ПВО), считает военный аналитик из Великобритании Майкл Кларк.

По его мнению, благодаря такой тактике Вооружённые силы Украины (ВСУ) сберегут ресурсы для готовящейся наступательной операции. Специалист порекомендовал Киеву не применять зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), произведённые в США, для борьбы с недорогостоящими беспилотниками РФ.

"Возможно, ВСУ растратят все запасы ракет, если не будут осторожны", — подчеркнул Кларк в эфире Sky News.

Он также анонсировал скорые поставки систем ПВО Patriot на Украину. Как пояснил эксперт, ЗРК уже находятся на территории Польши. При этом аналитик добавил, что Киеву потребуется много времени для установки данных средств ПВО.