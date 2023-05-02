Марочко: потери ВСУ на нескольких участках фронта выросли в два раза за неделю

Подполковник армии ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об удвоении потерь в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.

По его словам, в этих районах боевых действий Киев за неделю потерял до 4 тысяч украинских солдат и иностранных наёмников.

Как уточнил подполковник в интервью ТАСС, ВСУ также лишились 11 тысяч гаубиц Д-20, 7 тысяч самоходных установок "Гвоздика", 4 тысяч американских радиолокационных станций (РЛС) AN/TPQ-50 и 120 автомобилей. Он добавил, что получил эти данные от российских разведчиков.

Марочко подчеркнул: потери Украины в технике и личном составе увеличились в два раза за прошедшую неделю.

Ранее экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер предупредил, что готовящееся контрнаступление будет тяжёлым для несущей потери украинской армии.

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