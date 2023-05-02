РВ: бойцы РФ штурмуют Марьинку под Донецком, ВСУ отступают в руины частного сектора

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска в ДНР штурмуют Марьинку, украинская армия отступает в разбитые дома частного сектора.

Об этом со ссылкой на сводки украинских военных аналитиков сообщает издание "Русская Весна". Основная часть Марьинки под контролем ВС РФ, боевики Украины закрепились на западе города, однако там остались только руины частного сектора.

"Русские продолжают активные наступательные действия в Марьинке по нескольким направлениям. С территории шиноремонтного завода и предприятия ПрАТ "Агроресурс" российские войска атакуют по двум направлениям и смогли продвинуться вперёд", — цитирует издание украинских экспертов.

За последние 10 дней армия России вела активные наступательные действия вдоль участков ул. Полиграфическая, ул. Каштановая и ул. Шахтёрская.