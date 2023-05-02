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Опубликованы кадры уничтожения байдарочников ВСУ на Днепре

Силовые структуры

Боевики украинской армии попытались переправиться на левый берег Днепра на байдарках. Однако российская артиллерия сорвала планы противника.

Первый удар был нанесён по скоплению живой силы ВСУ на берегу, затем бойцы ВС РФ накрыли артиллерийским огнём лёгкую лодку, на которой находились диверсанты.

"Киевская хунта готовит байдарочников-смертников для попытки перехода на левый берег. Мы заметили активность и решили помочь им быстрее уйти в подводное царство", — отметили военкоры Telegram-канала "Архангел спецназа".

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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