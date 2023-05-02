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Удар термобарическим боеприпасом ВС РФ уничтожил военнослужащих ВСУ в зоне спецоперации на Украине

0:49
Силовые структуры

ВС России продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Удар термобарическим боеприпасом нанёс тяжёлые потери военнослужащим ВСУ. Об этом сообщает корреспондент "ПолитНавигатора".

Удар термобарическим боеприпасом ВС РФ уничтожил военнослужащих ВСУ в зоне спецоперации на Украине

На опубликованных кадрах видны трупы обугленные боевиков киевского режима, уничтоженных на занятых российскими военными территориях. Место локации не уточняется. Pravda.Ru не публикует кадры из этических соображений.

Отмечается, что для удара использовалась тяжёлая огнемётная система, боеприпас которой создаёт объёмный взрыв. Поражение цели достигается комплексным воздействием высокой температуры, осколков, ударной волны и избыточного давления.

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Украинская ПВО истощена
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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