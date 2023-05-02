Марков о заявлениях Шойгу по поводу обеспеченности фронта снарядами: Сейчас будет много критики

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков нашёл повод для оптимизма в заявлениях главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Марков обратил внимание на слова Шойгу о том, что ВПК России производит в 2,7 раза больше вооружений, по сравнению с началом СВО. Глава военного ведомства заверил, что российская армия полностью обеспечена снарядами и ракетами, согласно нормативам.

Политолог считает, что таким образом министр обороны ответил на нападки со стороны фронта в недостатке снарядов.

"Сейчас будет много критики в адрес Шойгу и ВПК со стороны "разгневанных патриотов" и "всепропальщиков", — предположил эксперт.

Политический эксперт призвал повременить с нападками на Минобороны РФ

"Ведь военным всегда будет не хватать снарядов и другой техники. Как строителям всегда не хватает рабочих, а женщинам всегда не хватает денег", — написал Марков в своём Telegram-кнаале.

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