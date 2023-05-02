Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что ложится в кровать и просыпается с мыслями о контрнаступлении армии Украины.
Об этом со ссылкой на эфир украинского телевидения пишет издание "Русская Весна".
Он отметил, что сегодня нужно меньше говорить о контрнаступе, и больше делать дела, чтобы оно произошло, а Киев это делает "на 120 процентов каждый день".
"Президент задал такой темп, что я ложусь спать с мыслями о контрнаступлении, просыпаюсь, днём работаю, чтобы ВСУ получили от партнёров всё, что им нужно для контрнаступления", — цитирует главу МИД Украины издание.
По его словам, ожидаемое контрнаступление украинских войск может и не быть решающим, но всё будет зависеть от того, смогут ли ВСУ "выйти на границы Украины 1991 года". И исходя из этого, будет понятно, надо ли проводить ещё одно наступление, подытожил Кулеба.
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