Военкоры опубликовали новое видео с "дороги смерти" у Бахмута (Артёмовска), где сегодня, вероятно, был уничтожен командующий Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Танцюра. На кадрах видны пылающие разбитые БТРы и другая техника НАТО.
Судя по всему, именно на этой дороге сегодня были уничтожены бронемашины, в одной из которых, предположительно, ехал в Артёмовск из Часова Яра командующий сил теробороны, отмечают авторы "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
На видео, снятом проезжавшими мимо по трассе боевиками ВСУ, горит только что поражённый снарядом танк, на обочине стоит очередной подбитый голландский бронетранспортёр YPR-765.
Ранее сегодня появилась информация о ликвидации российскими силами под Бахмутом генерала Танцюры, однако в Киеве пока его гибель официально не подтверждали.
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