Норкин назвал имя эксперта, которого принципиально не зовет на ТВ: "Спрятался в России"

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Ведущий передачи "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин назвал эксперта, кого не зовет на свою программу принципиально.

Фото: Скан с видео НТВ

Объяснил он это биографией и высказываниями экс-нардепа.

На концерте в Самаре один из зрителей спросил, почему журналист не приглашает к себе экс-депутата Рады Илью Киву, хотя тот постоянно выступает на других телеканалах. Норкин напомнил о неоднозначной биографии украинца и именно этим объяснил этим своё решение о "неприсутствии" Кивы на программе.

"Кива — достаточно своеобразный персонаж, который еще несколько лет назад призывал к расправе с русскими. Потом он оттуда, извините, сбежал — и прячется теперь здесь. Мы его принципиально не приглашаем, — цитирует издание "Экономика Сегодня" Норкина.

Продолжая тему экспертов из Украины, он сказал, не всегда может держать себя в руках в дискуссиях с ними.

Напомним, Кива не намерен возвращаться в Незалежную. Он поддержал СВО, назвав ее освобождением страны от западной оккупации. Однако в РФ ему часто напоминают об участии в Майдане.

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