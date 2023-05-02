Ведущий передачи "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин назвал эксперта, кого не зовет на свою программу принципиально.
Объяснил он это биографией и высказываниями экс-нардепа.
На концерте в Самаре один из зрителей спросил, почему журналист не приглашает к себе экс-депутата Рады Илью Киву, хотя тот постоянно выступает на других телеканалах. Норкин напомнил о неоднозначной биографии украинца и именно этим объяснил этим своё решение о "неприсутствии" Кивы на программе.
"Кива — достаточно своеобразный персонаж, который еще несколько лет назад призывал к расправе с русскими. Потом он оттуда, извините, сбежал — и прячется теперь здесь. Мы его принципиально не приглашаем, — цитирует издание "Экономика Сегодня" Норкина.
Продолжая тему экспертов из Украины, он сказал, не всегда может держать себя в руках в дискуссиях с ними.
Напомним, Кива не намерен возвращаться в Незалежную. Он поддержал СВО, назвав ее освобождением страны от западной оккупации. Однако в РФ ему часто напоминают об участии в Майдане.
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