Руденко: в зоне спецоперации на Украине появилась вновь созданная механизированная бригада ВСУ

Киевский режим продолжает стягивать создаваемые с нуля вооружённые формирования в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает военкор Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

Фото: topwar.ru

Он опубликовал фотографию с солдатами одного из восстановленных подразделений украинской армии. На кадрах видны военнослужащие из 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая была создана и оснащена 155-мм САУ AS-90 британского производства. Сейчас это формирование уже переброшено в зону проведения спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что удар ВС России термобарическим боеприпасом испепелил военнослужащих ВСУ.

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