Крах американской экономики, не выдержавшей пребывания Джозефа Байдена на посту, не за горами.
Об этом сообщил израильский эксперт Яков Кедми.
По его словам, пока экономика Штатов остается в рецессии, а инфляция высокой, американский доллар серьёзно теряет позиции в мире.
"Темп потери долларом своего места в мире нарастает. За 2 года он увеличился в десять раз. По американскому анализу, граница смерти доллара и краха американской экономики — если доллар доходит до 40 процентов. Это крах американской экономики. И до этого осталось совсем немного, — на программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым" отметил аналитик.
Ранее сообщалось, что Байден созвал конгрессменов, чтобы обсудить меры по предотвращению дефолта в США. Страна больше не может обслуживать гигантский внешний долг. Президент Соединённых Штатов опять призвал к увеличению лимита долга, а некоторые члены Конгресса предложили, наоборот, сократить американские расходы.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.