Кедми рассказал, когда обрушится экономика США: осталось немного

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Крах американской экономики, не выдержавшей пребывания Джозефа Байдена на посту, не за горами.

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=r-_MKwWIFH0

Об этом сообщил израильский эксперт Яков Кедми.

По его словам, пока экономика Штатов остается в рецессии, а инфляция высокой, американский доллар серьёзно теряет позиции в мире.

"Темп потери долларом своего места в мире нарастает. За 2 года он увеличился в десять раз. По американскому анализу, граница смерти доллара и краха американской экономики — если доллар доходит до 40 процентов. Это крах американской экономики. И до этого осталось совсем немного, — на программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым" отметил аналитик.

Ранее сообщалось, что Байден созвал конгрессменов, чтобы обсудить меры по предотвращению дефолта в США. Страна больше не может обслуживать гигантский внешний долг. Президент Соединённых Штатов опять призвал к увеличению лимита долга, а некоторые члены Конгресса предложили, наоборот, сократить американские расходы.