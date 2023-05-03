NYT: немецкие гаубицы САУ PzH 2000 утонули в грязи на Украине

Немецкие самоходные установки PzH 2000, которые Германия передала ВСУ, оказались непригодны для украинского климата и распутицы, заявили аналитики. Боевики жалуются, что САУ тонут в грязи и их приходится буксировать.

Фото: t.me/voenkorKotenok

Как рассказали ВСУшники, на буксировку необходимо время, а значит, велик риск оказаться под плотным обстрелом российских бойцов.

"Пока погода не улучшится, контрнаступления не будет. Машины застрянут, и что мы будем делать, если начнётся стрельба?" — цитирует украинского боевика New York Times.

Как уточняют авторы, никакое западное оружие не приспособлено к климату как советское. К примеру, САУ "Пион" имеет гусеницы наподобие "когтей", которые не позволяют ему буксовать в грязи.

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