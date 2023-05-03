Во время удара Воздушно-космических сил России по объектам ВСУ в Павлограде были уничтожены боевики Национальной гвардии Украины.
Как сообщает "Русская Весна", речь идёт о Богдане Мадуре и Евгении Клесове, осуществлявших боевое дежурство. Отмечается, что они скончались после детонации взрывоопасного груза, по которому армия РФ нанесла высокоточный ракетный удар.
"При мощнейшем ударе по Павлограду ликвидированы боевики Нацгвадии", — сказано в Telegram-канале издания.
Ранее герой России, военный лётчик генерал-майор Сергей Липовой сообщил, что атака ВКС РФ на Павлоград сорвала наступательную операцию Киева на Донецкую и Луганскую области. По его словам, украинская армия лишилась техники, накопленной для контрудара.
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