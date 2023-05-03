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"РВ": во время удара ВС РФ по Павлограду были ликвидированы боевики Нацгвардии Украины

0:52
Силовые структуры

Во время удара Воздушно-космических сил России по объектам ВСУ в Павлограде были уничтожены боевики Национальной гвардии Украины.

"РВ": во время удара ВС РФ по Павлограду были ликвидированы боевики Нацгвардии Украины
Фото: kremlin.ru

Как сообщает "Русская Весна", речь идёт о Богдане Мадуре и Евгении Клесове, осуществлявших боевое дежурство. Отмечается, что они скончались после детонации взрывоопасного груза, по которому армия РФ нанесла высокоточный ракетный удар.

"При мощнейшем ударе по Павлограду ликвидированы боевики Нацгвадии", — сказано в Telegram-канале издания.

Ранее герой России, военный лётчик генерал-майор Сергей Липовой сообщил, что атака ВКС РФ на Павлоград сорвала наступательную операцию Киева на Донецкую и Луганскую области. По его словам, украинская армия лишилась техники, накопленной для контрудара. 

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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