"РВ": во время удара ВС РФ по Павлограду были ликвидированы боевики Нацгвардии Украины

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Во время удара Воздушно-космических сил России по объектам ВСУ в Павлограде были уничтожены боевики Национальной гвардии Украины.

Фото: kremlin.ru

Как сообщает "Русская Весна", речь идёт о Богдане Мадуре и Евгении Клесове, осуществлявших боевое дежурство. Отмечается, что они скончались после детонации взрывоопасного груза, по которому армия РФ нанесла высокоточный ракетный удар.

"При мощнейшем ударе по Павлограду ликвидированы боевики Нацгвадии", — сказано в Telegram-канале издания.

Ранее герой России, военный лётчик генерал-майор Сергей Липовой сообщил, что атака ВКС РФ на Павлоград сорвала наступательную операцию Киева на Донецкую и Луганскую области. По его словам, украинская армия лишилась техники, накопленной для контрудара.

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