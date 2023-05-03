Рогов: ВС России накрыли ударом место подготовки украинских войск в Запорожье

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России нанесли удар по месту подготовки украинских военных иностранными инструкторами в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Фото: kremlin.ru

По его словам, армия РФ поразила цель на территории карьера в Шевченковском районе.

"Наши военные накрыли боевиков ВСУ, проводящих боевое слаживание", — отметил Рогов в беседе с РИА Новости.

Как пояснил чиновник, наёмники были на полигоне во время российской атаки.

Ранее телеведущий Руслан Осташко сообщил о воздушной тревоге в Запорожье, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях. Он добавил, что на Запорожском направлении замечены российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

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