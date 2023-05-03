Вооружённые силы России нанесли удар по месту подготовки украинских военных иностранными инструкторами в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, армия РФ поразила цель на территории карьера в Шевченковском районе.
"Наши военные накрыли боевиков ВСУ, проводящих боевое слаживание", — отметил Рогов в беседе с РИА Новости.
Как пояснил чиновник, наёмники были на полигоне во время российской атаки.
Ранее телеведущий Руслан Осташко сообщил о воздушной тревоге в Запорожье, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях. Он добавил, что на Запорожском направлении замечены российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
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