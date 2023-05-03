Марочко: армия РФ уничтожила военных инженерного подразделения ВСУ в районе Красного Лимана

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы РФ уничтожили группу украинских боевиков неподалёку от населённого пункта Невское на Краснолиманском направлении.

Фото: mil.ru

По словам военного эксперта, подполковника армии Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко, российские бойцы выявили военных ВСУ благодаря аэроразведке. Он отметил, что противник занимался строительством переправы через реку Жеребец.

Как пояснил подполковник, разведчики передали координаты цели артиллеристам, после чего был нанесён точный удар.

"На Краснолиманском направлении при возведении переправы ликвидировано отделение украинских боевиков", — подтвердил Марочко в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что в результате российской атаки Киев лишился живой силы и техники.

Ранее Марочко сообщил об удвоении потерь ВСУ на Краснолиманском, Купянском и Донецком направлениях. Эксперт подчеркнул: за неделю армия Украины потеряла до 4 тысяч своих солдат и иностранных наёмников.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.