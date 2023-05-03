Беспилотники ВСУ атаковали военный аэродром в Брянской области: повреждён самолёт

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские беспилотники минувшей ночью атаковали военный аэродром в Брянской области. Об этом сообщает Baza.

Фото: aviaforum.ru

Отмечается, что в атаке всего, по предварительным данным, участвовало пять дронов. Два из них были уничтожены из стрелкового оружия, ещё два взорвались на территории аэродрома. Пятый беспилотник обнаружен не был.

Издание сообщает, что не эксплуатируемый Ан-124 получил небольшие повреждения в результате атаки. Пострадавших нет.

В ночь на среду также загорелись резервуары с топливом в Темрюкском районе Краснодарского края. Местные жители слышали взрыв накануне пожара.

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