Military Watch: Россия стремительно уничтожает самое ценное оружие Украины

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска планомерно уничтожают дефицитное оружие ВСУ, заявили американские аналитики. Ракетными ударами Россия истощила оружейные запасы Незалежной всего за несколько дней.

Фото: youtube.com/ mil.ru

Так, по мнению американских авторов, самое ценное оружие для ВСУ сейчас — системы ПВО. Однако сохранить установки под натиском ВС РФ не удаётся.

"Уничтожение всё более дефицитных ракетных систем С-300 следует за успешным воздушным ударом, который уничтожил четыре ракетные установки украинских С-300 27 апреля, что указывает на то, что дальнейшее давление на всё более напряжённую сеть ракет "земля-воздух” на Украине может быть приоритетным", — пишет Military Watch.

Украинская ПВО близка к краху и ВСУ просто будет нечем сбивать российские ракеты.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление херсонских "властей", назначенных Киевом, о том, что якобы контрнаступление ВСУ на Южных направлениях уже началось.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.