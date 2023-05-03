Сатановский: США и ВСУ скрывают правду об ударе "Кинжалами" по бункеру НАТО

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев и его кураторы никогда не расскажут, кого Россия уничтожила "Кинжалами" в секретном бункере НАТО.

Фото: Kremlin.ru

Об этом заявил президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский.

Гиперзвуковые ракеты нанесли удар по пункту управления в Западной Украине, где работали военные НАТО. Сам секретный бункер находился на глубине 120 метров, имел мощную бронезащиту, что отнюдь не помогло. Удар был нанесен в первой половине марта, в эфире YouTube-канала "Вальдман-LINE Alexander Waldman" рассказал эксперт.

По его словам, полную информацию об этом знают только в США и Киеве.

"Грузов 200" оттуда повытягивали достаточно много. Но понимаете, я же там сам не находился — это всё-таки вещь, которую пояснить могут только те, кто работает на украинской стороне", — отметил аналитик.

Последствия удара по бункеру еще предстоит оценить, но ясно одно, что гиперзвуковая атака РФ нанесла врагам невероятно серьёзный урон, подчеркнул Сатановский.