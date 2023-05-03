Эксперты оценили молчание генерала ВС РФ Герасимова: "Силы ВСУ на издохе"

1:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия эффективно уничтожает все резервы противника в преддверии наступления ВСУ. Начальник Генштаба, генерал Валерий Герасимов не говорит, на каких именно направлениях российские войска могут сосредоточить усилия, также он молчит и про планы ВС РФ. Только из ежедневных сводок Минобороны можно узнать про ликвидированные бригады противника, разрушенные склады и уничтоженные резервы ВСУ.

Фото: mil.ru

Генерал-лейтенант Анатолий Хрулёв подчеркнул, что Герасимов выбрал особую тактику ведения боевых действий: ВС РФ изматывают противника, навязывают позиционные бои и продвигаются вперёд.

"Дело даже не в том, сколько есть сил у ВСУ, они ещё имеют значение, но, как говорится, на издохе, что очевидно. <…> Перелом наступит, когда украинские войска решатся на атаку и получат сокрушительный разгром", — указала генерал в беседе с aif.ru.

Военный эксперт Борис Джерелиевский считает, что киевское руководство лишнего наговорило о своих планах. Теперь российская разведка знает гораздо больше, чем сами власти Незалежной, заявил он.

"За последние дни был нанесён ряд мощных ударов по резервам и коммуникациям ВСУ, которые можно назвать упреждающими. Если ещё совсем недавно сроки украинского наступления озвучивались на первые числа мая, то сейчас они сдвинулись на несколько недель, считай, что на неопределённое время. Эффект достигнут", — подчеркнул эксперт.

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