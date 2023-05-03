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Суд Крыма арестовал семерых участников агентурной сети военной разведки Украины

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Силовые структуры

Участники агентурной сети военной разведки Украины, число которых составляет семь человек, арестованы по причине потенциальной угрозы с их стороны: преступники планировали ряд терактов и покушений на мирных жителей и представителей региональной власти. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Суд Крыма арестовал семерых участников агентурной сети военной разведки Украины
Фото: crimea-news.com

"Все семеро заключены под стражу Киевским районным судом Симферополя на два месяца".

Стоит напомнить, что ранее спецслужбы Крыма задержали Виктора Подвального, потенциального террориста, который планировал устроить диверсию на территории полуострова. В ходе разговора с представителями ФСБ обвиняемый признался, что его завербовал замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Роман Машовец. Это произошло в 2022 году в Польше, передают в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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