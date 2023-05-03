Суд Крыма арестовал семерых участников агентурной сети военной разведки Украины

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Участники агентурной сети военной разведки Украины, число которых составляет семь человек, арестованы по причине потенциальной угрозы с их стороны: преступники планировали ряд терактов и покушений на мирных жителей и представителей региональной власти. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Фото: crimea-news.com

"Все семеро заключены под стражу Киевским районным судом Симферополя на два месяца".

Стоит напомнить, что ранее спецслужбы Крыма задержали Виктора Подвального, потенциального террориста, который планировал устроить диверсию на территории полуострова. В ходе разговора с представителями ФСБ обвиняемый признался, что его завербовал замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Роман Машовец. Это произошло в 2022 году в Польше, передают в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.