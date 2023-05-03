Лётчик Краснопёров: ударные вертолёты Apache не спасут украинскую армию

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Даже если бы Великобритания согласилась предоставить Киеву ударные вертолёты Apache, они бы всё равно не спасли украинскую армию. Об этом заявил военный аналитик, лётчик Андрей Краснопёров.

Фото: pixabay.com

По его словам, Украине понадобилось бы несколько месяцев или даже лет на подготовку военнослужащих к полётам на западной технике.

"Но в данной ситуации не вижу проблем для ВС РФ, даже если повитрянным силам передадут Apache, Киеву придётся готовить лётчиков на этих машинах", — подчеркнул Краснопёров в беседе с ФАН.

При этом он назвал Apache хорошими вертолётами с неплохим вооружением. Однако российские системы противовоздушной обороны (ПВО) способны бороться с ними, уточнил аналитик.

Ранее заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди сообщила, что передача боевых вертолётов Apache украинским войскам не входит в планы Лондона.

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