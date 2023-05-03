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Лётчик Краснопёров: ударные вертолёты Apache не спасут украинскую армию

0:59
Силовые структуры

Даже если бы Великобритания согласилась предоставить Киеву ударные вертолёты Apache, они бы всё равно не спасли украинскую армию. Об этом заявил военный аналитик, лётчик Андрей Краснопёров.

Лётчик Краснопёров: ударные вертолёты Apache не спасут украинскую армию
Фото: pixabay.com

По его словам, Украине понадобилось бы несколько месяцев или даже лет на подготовку военнослужащих к полётам на западной технике.

"Но в данной ситуации не вижу проблем для ВС РФ, даже если повитрянным силам передадут Apache, Киеву придётся готовить лётчиков на этих машинах", — подчеркнул Краснопёров в беседе с ФАН.

При этом он назвал Apache хорошими вертолётами с неплохим вооружением. Однако российские системы противовоздушной обороны (ПВО) способны бороться с ними, уточнил аналитик.

Ранее заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди сообщила, что передача боевых вертолётов Apache украинским войскам не входит в планы Лондона.

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Эксперт спрогнозировал исход наступления ВСУ
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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