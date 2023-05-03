Военкор Сладков заявил, что России нужны большие и малые победы

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный журналист Александр Сладков считает, что ВС России следует наносить такие удары по противнику, от которых он не сможет оправиться. Он призвал не падать духом и идти вперёд. Соответствующее видео военкор разместил в своём Telagram-канале.

Фото: redstar.ru

Он отметил, что какие бы удары не наносились по России, мы должны воспринимать их как повод быть агрессивнее и сильнее.

"По набранным очкам в…* не выиграть. Нужны большие и малые победы. И не столько в ответ на атаки противника, сколько по собственной инициативе", — сказал Сладков.

Он уверен, что Россия сделает всё правильно и победит.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине

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