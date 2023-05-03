Военный журналист Александр Сладков считает, что ВС России следует наносить такие удары по противнику, от которых он не сможет оправиться. Он призвал не падать духом и идти вперёд. Соответствующее видео военкор разместил в своём Telagram-канале.
Он отметил, что какие бы удары не наносились по России, мы должны воспринимать их как повод быть агрессивнее и сильнее.
"По набранным очкам в…* не выиграть. Нужны большие и малые победы. И не столько в ответ на атаки противника, сколько по собственной инициативе", — сказал Сладков.
Он уверен, что Россия сделает всё правильно и победит.
* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине
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