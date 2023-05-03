Кремль: Россия оставляет за собой право ответа на попытку Киева ударить по Кремлю

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия оставляет за собой право ответа на попытку Киева нанести удар по кремлёвской резиденции президента РФ Владимира Путина.

Фото: Вадим Савицкий

Как сообщает пресс-служба Кремля, Москва сама выберет дату и место для ответных мер после украинской атаки.

"Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", — прокомментировали в пресс-службе главы государства.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ночь на 3 мая попытались ударить по Кремлю беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Москва воспринимает этот инцидент как покушение на Путина. В результате ЧП никто не пострадал, дроны выведены из строя.

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