Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал попытку удара Украины беспилотниками по Кремлю, которая была предпринята сегодня ночью.
Репортёр напомнил в своём Telegram-канале, что в прошлый раз, когда речь в очередной раз зашла об ударах по центрам принятия решений в Киеве, он заметил, что стоит "дождаться удара по Кремлю". И это случилось.
По мнению военкора, большого смысла бить сейчас по Банковой, где находится резиденция президента Украины Владимира Зеленского, или по какому-то другому зданию в Киеве, нет, поскольку теперь это уже "махание кулаками после драки".
Коц считает, что не нужно также заводить уголовные дела на тех, кто покушается на жизнь президента России, журналистов и ежедневно убивает людей Донбасса. Ответственных за эти преступления нужно уничтожать физически.
"Бить не по центрам, а по людям, принимающим решения. Методично, планомерно и безжалостно", — заключил военкор.
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