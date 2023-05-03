Артиллерия Вооружённых сил России наносит удары по Херсону
В городе слышны сильные взрывы, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Также военкоры отмечают, что позже авиация РФ стала наносить бомбовые удары по целям в Сумской области. Удары также наносятся по объектам инфраструктуры в Черниговской области сообщают уже украинские источники.
Напомним, сегодня, 3 мая, националисты потеряли около 30 человек, один танк и два БТР во время разведки боем на Ореховском направлении. Об этом сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Телеведущий и модельер Игорь Гуляев разместил в своих соцсетях фотографию певицы Аллы Пугачёвой в мини-юбке на вилле в Израиле.