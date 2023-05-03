Авиация России наносит бомбовые удары по целям в Херсоне, Сумской и Черниговской областях

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Артиллерия Вооружённых сил России наносит удары по Херсону

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

В городе слышны сильные взрывы, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Также военкоры отмечают, что позже авиация РФ стала наносить бомбовые удары по целям в Сумской области. Удары также наносятся по объектам инфраструктуры в Черниговской области сообщают уже украинские источники.

Напомним, сегодня, 3 мая, националисты потеряли около 30 человек, один танк и два БТР во время разведки боем на Ореховском направлении. Об этом сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов.