Марочко: тыловые подразделения ВСУ перевели на усиленный режим службы и запретили увольнения

Все подразделения украинской армии, находящиеся вдали от передовой, переведены на усиленный режим несения службы, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Фото: ukr.net

Отставной подполковник НМ ЛНР уточнил, что это коснулось подразделений ВСУ в Донбассе, Днепропетровской и Харьковской областях.

"Из Генерального штаба Вооруженных сил Украины за подписью министра обороны Алексея Резникова пришёл приказ об усилении несения службы с 4 мая 2023 года до особого распоряжения. Запрещены увольнительные для военнослужащих", — объяснил Марочко в интервью агентству ТАСС.

Он добавил, что из отпусков отозваны все офицеры и специалисты, обеспечивающие боеспособность.

Ранее военный эксперт заявил о невозможности переговоров с Киевом после атаки беспилотников на Кремль. Встреча с украинской делегацией теперь возможна только для подписания безусловной капитуляции.

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