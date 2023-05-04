Неизвестные лица "заминировали" более тысячи объектов в Москве, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на неназванного источника в правоохранительных органах.
Среди объектов, которые якобы представляли опасность, упоминались станции метро, школы, больницы, районные суды, военкоматы, а также здания органов государственной власти.
По словам источника, на объектах была проведена выборочная эвакуация, которая затронула более двух тысяч человек. Ни один из анонимных сигналов не подтвердился.
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