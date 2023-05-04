Анонимы вновь "минируют" Москву

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Неизвестные лица "заминировали" более тысячи объектов в Москве, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на неназванного источника в правоохранительных органах.

Фото: Fotodom. ru

Среди объектов, которые якобы представляли опасность, упоминались станции метро, школы, больницы, районные суды, военкоматы, а также здания органов государственной власти.

По словам источника, на объектах была проведена выборочная эвакуация, которая затронула более двух тысяч человек. Ни один из анонимных сигналов не подтвердился.