Украина.ру: удар по Кремлю приурочен к зарубежному турне Зеленского по Европе

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Контрнаступления в форме широкомасштабной атаки не будет. Идёт наращивание усилий, растёт интенсивность обстрелов украинскими артиллерией и РСЗО, применяются дроны по нефтебазам.

Фото: Телеграм

Об этом сообщает издание "Украина.ру".

Удар по московскому Кремлю приурочили к зарубежному турне Владимира Зеленского. Так он решал две вещи: усиливал собственный образ на переговорах, его постоянное “дай" должно звучать более решительно. Плюс ко всему, он снижал вероятность ответной реакции РФ лично по своей персоне. Также он рассчитывает заручиться поддержкой по своей авантюре, отметило издание.

По словам авторов, судя по участившейся работе беспилотников и ВКС РФ, идёт интенсивное противодействие анонсированному контрнаступлению. Уничтожаются логистические узлы и личный состав ВСУ. Враг будут наступать по нескольким маршрутам, используя резервы на самом перспективном направлении.

Поэтому и можно сегодня наблюдать превентивные удары РФ, которые осложнят Киеву реализацию его планов, подытожили в издании.

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