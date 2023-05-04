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Ветеран "Альфы" Гончаров: РФ кишит агентами СБУ, но есть два способа борьбы с диверсантами

Силовые структуры

Служба безопасности Украины (СБУ) не испытывает проблем с вербовкой агентуры в российский регионах. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил почётный президент международной Ассоциации ветеранов спецподразделений антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

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По его словам, именно агенты СБУ причастны к атакам на Крымский мост и аэродромы РФ, а также к падению беспилотников на территории страны. Он отметил, что Киев часто вербует украинских беженцев, находящихся в России.

Как пояснил ветеран "Альфы", ещё одна категория потенциальных диверсантов — политическая "тусовка" молодёжи, в составе которой была Дарья Трепова, задержанная в связи с гибелью военкора Владлена Татарского. Олигархи, уехавшие из России, тоже могут работать на СБУ, указал Гончаров. Он раскрыл два способа борьбы с украинскими агентами. 

"Это классическая работа агентурно-оперативного аппарата спецслужб и помощь населения. Нашим спецслужбам нужно переходить с времён спокойной гражданской жизни к законам военного времени. Россиянам необходимо научиться выявлять угрозы. Грубо говоря, если вы гуляете с собакой вечером и видите, что подъехал грузовик, кто-то таскает непонятные мешки в подвал, а вы раньше подобного не наблюдали, сообщите сотруднику полиции", — сказал собеседник издания.

Ветеран "Альфы" добавил, что такое поведение является не стукачеством, а огромной помощью российским спецслужбам.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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