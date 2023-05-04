Песков: за атакой ВСУ на Кремль стоит Вашингтон, выбирающий цели для Киева

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Решение об атаке беспилотников на кремлёвскую резиденцию президента РФ Владимира Путина принимали не в Киеве, а в Вашингтоне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Вадим Савицкий

Он назвал попытки США и Украины откреститься от атак "абсолютно смехотворными". По его словам, цели для ударов ВСУ зачастую определяются в Вашингтоне. При этом государственный деятель уточнил, что США позволяют украинскому руководству самостоятельно выбирать средства для атак.

"Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне", — подчеркнул Песков на брифинге.

Ранее в пресс-службе Кремля заявили, что Москва может принять ответные меры после попытки Киева ударить беспилотниками по резиденции президента РФ.

Власти Украины отрицают причастность к атаке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.