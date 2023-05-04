Решение об атаке беспилотников на кремлёвскую резиденцию президента РФ Владимира Путина принимали не в Киеве, а в Вашингтоне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он назвал попытки США и Украины откреститься от атак "абсолютно смехотворными". По его словам, цели для ударов ВСУ зачастую определяются в Вашингтоне. При этом государственный деятель уточнил, что США позволяют украинскому руководству самостоятельно выбирать средства для атак.
"Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне", — подчеркнул Песков на брифинге.
Ранее в пресс-службе Кремля заявили, что Москва может принять ответные меры после попытки Киева ударить беспилотниками по резиденции президента РФ.
Власти Украины отрицают причастность к атаке.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.