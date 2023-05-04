Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как российский лидер Владимир Путин отреагировал на удар по резиденции.
"Ничего нового не произошло", — подчеркнул пресс-секретарь президента во время брифинга.
Песков сообщил, что в экстремальной обстановке Путин продолжает быть спокойным и собранным. Оценки и распоряжения руководителя государства пресс-секретарь назвал чёткими.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин назвал атаку дронов на Кремль частью контрнаступления Украины. Также специалист призвал запретить запуск БПЛА в гражданских целях.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.