В Кремле рассказали о реакции Путина на атаку БПЛА на резиденцию

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как российский лидер Владимир Путин отреагировал на удар по резиденции.

Фото: kremlin.ru

"Ничего нового не произошло", — подчеркнул пресс-секретарь президента во время брифинга.

Песков сообщил, что в экстремальной обстановке Путин продолжает быть спокойным и собранным. Оценки и распоряжения руководителя государства пресс-секретарь назвал чёткими.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин назвал атаку дронов на Кремль частью контрнаступления Украины. Также специалист призвал запретить запуск БПЛА в гражданских целях.

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