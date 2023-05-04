Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал последние события, связанные с атаками украинских беспилотников на Кремль.
По его словам, украинские БПЛА в небе над Кремлем означают не просто пересечение "красных линий", это прямая попытка покушения на жизнь высшего должностного лица России, а также часть украинского контрнаступления, анонсированного странами коллективного Запада.
"Украинские спецслужбы вербуют агентов по всей России и имеют для этого широкие возможности", — подчеркнул капитан первого ранга в отставке изданию "Военное дело".
Дандыкин назвал запрет на использование беспилотников в гражданских целях простой и необходимой мерой, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.