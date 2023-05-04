Эксперт прокомментировал появление украинских дронов в небе над Кремлем

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Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал последние события, связанные с атаками украинских беспилотников на Кремль.

Фото: By The National GuardTech. Sgt. Neil Ballecer - California Naitonal Guard, Public Domain

По его словам, украинские БПЛА в небе над Кремлем означают не просто пересечение "красных линий", это прямая попытка покушения на жизнь высшего должностного лица России, а также часть украинского контрнаступления, анонсированного странами коллективного Запада.

"Украинские спецслужбы вербуют агентов по всей России и имеют для этого широкие возможности", — подчеркнул капитан первого ранга в отставке изданию "Военное дело".

Дандыкин назвал запрет на использование беспилотников в гражданских целях простой и необходимой мерой, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем.