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Песков проинформировал об ответе России на атаку БПЛА на Кремль

Силовые структуры

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, каким будет ответ Москвы на удар по резиденции президента РФ Владимира Путина.

Песков проинформировал об ответе России на атаку БПЛА на Кремль
Фото: kremlin.ru

По словам пресс-секретаря российского лидера, власти продумают ответные меры. Они должны соответствовать интересам страны, добавил Песков.

"Речь может идти только о взвешенных шагах", — подчеркнул он во время брифинга.

Ранее в Кремле рассказали о реакции Путина на происшествие. Президент всегда сохраняет спокойствие в экстремальных ситуациях, сообщил пресс-секретарь.

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🔴Украина не готова к контрнаступу / Новое покушение на Путина / Техника НАТО разваливается
Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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