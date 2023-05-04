Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, каким будет ответ Москвы на удар по резиденции президента РФ Владимира Путина.
По словам пресс-секретаря российского лидера, власти продумают ответные меры. Они должны соответствовать интересам страны, добавил Песков.
"Речь может идти только о взвешенных шагах", — подчеркнул он во время брифинга.
Ранее в Кремле рассказали о реакции Путина на происшествие. Президент всегда сохраняет спокойствие в экстремальных ситуациях, сообщил пресс-секретарь.
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