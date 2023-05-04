Политолог Сергей Марков уверен, что Россию ждут ещё сотни терактов, которые, по его мнению, организует Вашингтон.
Марков рассказал, что, согласно официальной позиции руководства РФ, ответственность за атаку беспилотников на Кремль несут США.
Политолог объяснил, почему президент России не спешит применять ядерное оружие в ответ на покушение.
"Путин не решается ответить, чтобы не начать ядерную войну. Но как-то ответить всё же придётся, иначе теракты Вашингтона-Киева против России будут становиться все более разнузданными", — написал Марков в своём Telegram-канале.
Ранее Сергей Марков рассказал, что с помощью "тактики тысячи мелких шагов" готовится смертельный удар по Путину.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.