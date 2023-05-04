Марков об атаках дронов на Кремль: Путин не решается ответить, чтобы не начать ядерную войну

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков уверен, что Россию ждут ещё сотни терактов, которые, по его мнению, организует Вашингтон.

Фото: Вадим Савицкий

Марков рассказал, что, согласно официальной позиции руководства РФ, ответственность за атаку беспилотников на Кремль несут США.

Политолог объяснил, почему президент России не спешит применять ядерное оружие в ответ на покушение.

"Путин не решается ответить, чтобы не начать ядерную войну. Но как-то ответить всё же придётся, иначе теракты Вашингтона-Киева против России будут становиться все более разнузданными", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Ранее Сергей Марков рассказал, что с помощью "тактики тысячи мелких шагов" готовится смертельный удар по Путину.

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