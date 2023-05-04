Алаудинов сообщил о готовности ВС РФ к отражению контрнаступления Киева

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия демонстрирует готовность к отражению наступления Киева. Такое заявление сделал помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

Фото: kavkaz-uzel.eu

Для паники никаких причин нет, уверен замкомандующего Вторым армейским корпусом. Алаудинов убеждён, что "катания на танках и БМП", которые ВСУшники сняли на видео о выложили в Сеть — показные, потому что на данный момент нет никакой информации о том, что украинским военным где-то удалось прорваться и продвинуться вперёд.

Ситуация на поле боя находится под полным контролем российских сил, добавил командир "Ахмата".

"Абсолютно все прогнозируемо. Мы, наоборот, выбиваем противника, двигаемся вперед в эти дни", — сказал Алаудинов, слова которого приводит "МК".

Все действия ВСУ, о которых известно российской стороне, — это периодические вылазки и прощупывание обороны ВС РФ, отметил Алаудинов. Однако нигде в ЛНР не зафиксировано стягивания военной техники, танков к линии соприкосновения.

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