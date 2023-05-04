В Military Watch Magazine назвали российское оружие, от которого у Украины нет спасения

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американские журналисты заявили, что армия Украины не способна бороться с управляемыми планирующими бомбами Вооружённых сил Российской Федерации.

Фото: rusvesna.su

По данным Military Watch Magazine, запасы этого оружия увеличились. Оно нужно Москве не только для проведения военной спецоперации на Украине, но и для защиты от альянса НАТО, отметили в СМИ.

В издании напомнили, что такие бомбы точнее обычных, из-за чего самолёты могут атаковать больше объектов в зоне работы систем противовоздушной обороны ВСУ.

"Способность пролетать около 70 километров до целей значительно снижает риск быть сбитым", — добавили журналисты.

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