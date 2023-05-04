Американские журналисты заявили, что армия Украины не способна бороться с управляемыми планирующими бомбами Вооружённых сил Российской Федерации.
По данным Military Watch Magazine, запасы этого оружия увеличились. Оно нужно Москве не только для проведения военной спецоперации на Украине, но и для защиты от альянса НАТО, отметили в СМИ.
В издании напомнили, что такие бомбы точнее обычных, из-за чего самолёты могут атаковать больше объектов в зоне работы систем противовоздушной обороны ВСУ.
"Способность пролетать около 70 километров до целей значительно снижает риск быть сбитым", — добавили журналисты.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.