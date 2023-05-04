ВКС РФ продолжают поражать объекты противника на правом берегу Днепра. Российская авиация нанесла мощные удары по складам с боеприпасами и топливом ВСУ на Херсонском фронте планирующими авиабомбами. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".
На окраине Берислава стоит огромный столб дыма из-за возгорания склада ГСМ. Военкоры отметили, что рядом боевики украинской армии хранили вооружение.
Ранее американский военный эксперт Гай МакКардл назвал "умные бомбы" России "фантастическим оружием".
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.