РВ: ВКС РФ уничтожили склады ВСУ "умными бомбами" на Херсонском фронте

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВКС РФ продолжают поражать объекты противника на правом берегу Днепра. Российская авиация нанесла мощные удары по складам с боеприпасами и топливом ВСУ на Херсонском фронте планирующими авиабомбами. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".

На окраине Берислава стоит огромный столб дыма из-за возгорания склада ГСМ. Военкоры отметили, что рядом боевики украинской армии хранили вооружение.

Ранее американский военный эксперт Гай МакКардл назвал "умные бомбы" России "фантастическим оружием".