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РВ: ВКС РФ уничтожили склады ВСУ "умными бомбами" на Херсонском фронте

0:39
Силовые структуры

ВКС РФ продолжают поражать объекты противника на правом берегу Днепра. Российская авиация нанесла мощные удары по складам с боеприпасами и топливом ВСУ на Херсонском фронте планирующими авиабомбами. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны". 

На окраине Берислава стоит огромный столб дыма из-за возгорания склада ГСМ. Военкоры отметили, что рядом боевики украинской армии хранили вооружение. 

Ранее американский военный эксперт Гай МакКардл назвал "умные бомбы" России "фантастическим оружием". 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.

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