В Киеве стрельба — Нацполиция пытается сбить БПЛА из огнестрельного оружия

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 4 мая, по украинской территории снова работают российские беспилотные аппараты.

Фото: РИА Новости

Украинские СМИ сначала сообщили о взрывах в Киеве, а потом сообщили о повторных взрывах.

"В небе над столицей Украины замечен неустановленный воздушный объект", — подтверждает издание "Украина.ру".

В Киеве противовоздушная оборона пыталась сбить неустановленный объект, по всей вероятности, над украинской столицей летают российские беспилотники. На Киевом звучит сирена воздушной тревоги.

Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил о пожаре в Соломенском районе города.

Ранее сообщалось, удар по Кремлю приурочен к зарубежному турне Владимир Зеленского по Европе.