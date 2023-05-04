Сегодня, 4 мая, по украинской территории снова работают российские беспилотные аппараты.
Украинские СМИ сначала сообщили о взрывах в Киеве, а потом сообщили о повторных взрывах.
"В небе над столицей Украины замечен неустановленный воздушный объект", — подтверждает издание "Украина.ру".
В Киеве противовоздушная оборона пыталась сбить неустановленный объект, по всей вероятности, над украинской столицей летают российские беспилотники. На Киевом звучит сирена воздушной тревоги.
Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил о пожаре в Соломенском районе города.
Ранее сообщалось, удар по Кремлю приурочен к зарубежному турне Владимир Зеленского по Европе.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.