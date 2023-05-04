Эксперты склоняются к тому, что ТрО Украины сбила свой беспилотник "Байрактар"

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Эксперты всё-таки склоняются к тому, что украинская территориальная оборона сбила свой беспилотник "Байрактар".

Фото: trmzk.ru

Сперва была теория, что над Киевом пролетал "Корсар-4", сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

На то, что это "Байрактар" указывает конструкция беспилотного аппарата — точки крепления подвесного оружия на "Корсаре" отсутствуют, а на этом наблюдается характерный для турецкого БПЛА "горб" на фюзеляже.

Позже киевские власти сообщили, что обломки сбитого турецкого беспилотника упали рядом с железнодорожным вокзалом, после чего там начался пожар, подытожил ведущий Первого канала.

Киевлянин пытался сбить "Байрактар" ВСУ и вскрыл позиции украинской ПВО на крышах многоэтажный домов, сообщают СМИ.