Эксперты всё-таки склоняются к тому, что украинская территориальная оборона сбила свой беспилотник "Байрактар".
Сперва была теория, что над Киевом пролетал "Корсар-4", сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
На то, что это "Байрактар" указывает конструкция беспилотного аппарата — точки крепления подвесного оружия на "Корсаре" отсутствуют, а на этом наблюдается характерный для турецкого БПЛА "горб" на фюзеляже.
Позже киевские власти сообщили, что обломки сбитого турецкого беспилотника упали рядом с железнодорожным вокзалом, после чего там начался пожар, подытожил ведущий Первого канала.
Киевлянин пытался сбить "Байрактар" ВСУ и вскрыл позиции украинской ПВО на крышах многоэтажный домов, сообщают СМИ.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.