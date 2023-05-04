РВ: боевик ВСУ впал в истерику, подумав, что рядом русские военные

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевик вооружённых сил Украины (ВСУ) впал в ужас, подумав, что где-то рядом находятся российские военные. Видео публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

На кадрах видно, как лежащего лицом вниз на земле всушника пытаются вывести из ступора и истерики сослуживцы. Им это удалось с трудом.

Боевик с опаской спрашивал "Где ворог?". Он пытался в кого-то стрелять, но его убедили этого не делать, добавив, что пора бежать, пока нет противника.

Очумевший украинский военный тут же приободрился и радостно побежал отступать подальше от поля боя.