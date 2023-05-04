Боевик вооружённых сил Украины (ВСУ) впал в ужас, подумав, что где-то рядом находятся российские военные. Видео публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
На кадрах видно, как лежащего лицом вниз на земле всушника пытаются вывести из ступора и истерики сослуживцы. Им это удалось с трудом.
Боевик с опаской спрашивал "Где ворог?". Он пытался в кого-то стрелять, но его убедили этого не делать, добавив, что пора бежать, пока нет противника.
Очумевший украинский военный тут же приободрился и радостно побежал отступать подальше от поля боя.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.