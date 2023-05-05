России не удастся победить в СВО без проведения ещё одной мобилизации. Такое мнение высказал политолог Юрий Баранчик в интервью "Украине.ру".
"Нам по-прежнему не хватает численности боевых подразделений на линии боевого соприкосновения. В годы Великой Отечественной войны минимальная численность войск для самых небольших операций на территории Украины составляла 400 тысяч человек. У нас сейчас даже этого нет", — объяснил эксперт.
По открытым источникам, сейчас в зоне СВО российская группировка насчитывает около 200 тысяч человек. А нужно минимум 600-800 тысяч солдат, отметил собеседник издания.
Для того, чтобы довести общую численность Вооружённых сил России до 1,5 миллиона, необходимо либо привлекать силовиков, служащих в охранных предприятиях, и отставных военных, либо проводить ещё одну волну мобилизации, заключил аналитик.
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