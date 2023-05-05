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Рогов: артиллерия ВСУ начала искать бреши в обороне Запорожской области РФ

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Силовые структуры

За последние дни украинские силы несколько раз устраивали массированный обстрел населённых пунктов Запорожской области России.

Рогов: артиллерия ВСУ начала искать бреши в обороне Запорожской области РФ
Фото: Вадим Савицкий

Таким образом ВСУ проверяют на прочность оборону региона перед началом контрнаступления, уверен глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Они прощупывают, смотрят, куда можно сунуться, где можно действовать. Следят за нашей скоростью реагирования, размещением ПВО, расположением скрытых пунктов охраны и безопасности", — пояснил он в интервью агентству ТАСС.

Дополнительно Киев хочет запугать массированными ударами местных жителей, заставив их покинуть дома, чтобы затем захватить территорию.

Ранее луганский военный эксперт сообщил, что тыловые подразделения ВСУ были переведены на усиленный режим службы. По его словам, это также говорит о подготовке к контрнаступлению украинской армии.

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Владимир Рогов: почему Украина против бомбежек ИГИЛ
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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