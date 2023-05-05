SHOT опубликовал кадры уничтожения личного состава ВСУ в Сумской области

Российские войска нанесли мощный удар по месту дислокации группировки ВСУ в Сумской области с помощью 122-мм гаубицы Д-30. Telegram-канал SHOT опубликовал кадры атаки и отметил, что в результате удара ликвидированы около 15 солдат украинской армии.

Боевики скрывались в частном доме в населённом пункте Великая Берёзка. Расстояние от посёлка до Погарского района Брянской области менее 60 километров.