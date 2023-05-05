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SHOT опубликовал кадры уничтожения личного состава ВСУ в Сумской области

Силовые структуры

Российские войска нанесли мощный удар по месту дислокации группировки ВСУ в Сумской области с помощью 122-мм гаубицы Д-30. Telegram-канал SHOT опубликовал кадры атаки и отметил, что в результате удара ликвидированы около 15 солдат украинской армии. 

Боевики скрывались в частном доме в населённом пункте Великая Берёзка. Расстояние от посёлка до Погарского района Брянской области менее 60 километров. 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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