Baijiahao: Сергей Лавров дерзко и остроумно ответил на провокационный вопрос британца

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил на место британского журналиста, остроумно ответив на устроенную провокацию.

Фото: t.me/MID_Russia

Действия главы МИД РФ произвели впечатление на корреспондентов китайской газеты Baijiahao.

Лавров в последнее время находится в центре внимания мировых СМИ. Очередной представитель западных СМИ поинтересоваться у главы российского внешнеполитического ведомства насчет "кражи" России украинского зерна. Но поставить Лаврова в тупик невозможно, а дерзкий и остроумный ответ министра стал неожиданностью для британца.

В свойственной ироничной манере Сергей Лавров отметил, что знает лишь о краже нефти американскими военнослужащими в Сирии.

"Этот журналист показал свою глупость. Всем известно, что у России очень много собственного зерна", — цитируют китайские эксперты главу МИД РФ.

Они отметили, что их коллега из Британии явно не подготовился к встрече с министром внутренних дел России.