Министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил на место британского журналиста, остроумно ответив на устроенную провокацию.
Действия главы МИД РФ произвели впечатление на корреспондентов китайской газеты Baijiahao.
Лавров в последнее время находится в центре внимания мировых СМИ. Очередной представитель западных СМИ поинтересоваться у главы российского внешнеполитического ведомства насчет "кражи" России украинского зерна. Но поставить Лаврова в тупик невозможно, а дерзкий и остроумный ответ министра стал неожиданностью для британца.
В свойственной ироничной манере Сергей Лавров отметил, что знает лишь о краже нефти американскими военнослужащими в Сирии.
"Этот журналист показал свою глупость. Всем известно, что у России очень много собственного зерна", — цитируют китайские эксперты главу МИД РФ.
Они отметили, что их коллега из Британии явно не подготовился к встрече с министром внутренних дел России.
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