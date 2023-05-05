Mash: атаку на Ильский НПЗ, предварительно, совершила группа диверсантов

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

К атаке на Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае, предварительно, причастна диверсионная группа.

Фото: МЧС России

Как сообщает Mash, ссылаясь на свои источники, диверсантов удалось задержать при попытке скрыться с места происшествия по трубопроводу. Отмечается, что пожар на предприятии спровоцировало самодельное взрывное устройство (СВУ). Сведений о возможных пострадавших пока нет.

Ранее Telegram-канал Baza проинформировал о новом пожаре на Ильском НПЗ. Утверждается, что возгорание произошло из-за атаки украинского беспилотника.

В соцсетях появляются видеозаписи, на которых видно, как чёрный дым от пожара поднимается вверх.