К атаке на Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае, предварительно, причастна диверсионная группа.
Как сообщает Mash, ссылаясь на свои источники, диверсантов удалось задержать при попытке скрыться с места происшествия по трубопроводу. Отмечается, что пожар на предприятии спровоцировало самодельное взрывное устройство (СВУ). Сведений о возможных пострадавших пока нет.
Ранее Telegram-канал Baza проинформировал о новом пожаре на Ильском НПЗ. Утверждается, что возгорание произошло из-за атаки украинского беспилотника.
В соцсетях появляются видеозаписи, на которых видно, как чёрный дым от пожара поднимается вверх.
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