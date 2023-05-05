На одном из направлений спецоперации на Украине французский бронетранспортёр VAB ехал по просёлочной дороге. Однако из-за сильных дождей в регионе образовались большие лужи. Экипаж БТР не справился с управлением, машина перевернулась и оказалась в грязи.
Ранее военный корреспондент Александр Сладков отметил, что немецкие танки "Леопард" утопают в грязи. Он подчеркнул, что западная техника не предназначена для работы на размокшем грунте.
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Боевик ВСУ впал в ужас, подумав, что где-то рядом находятся российские военные. Видео появилось в Сети.