Боевики ВСУ перевернули французский бронетранспортёр VAB в лужу

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На одном из направлений спецоперации на Украине французский бронетранспортёр VAB ехал по просёлочной дороге. Однако из-за сильных дождей в регионе образовались большие лужи. Экипаж БТР не справился с управлением, машина перевернулась и оказалась в грязи.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков отметил, что немецкие танки "Леопард" утопают в грязи. Он подчеркнул, что западная техника не предназначена для работы на размокшем грунте.