ВСУ всё время заявляют о готовящемся наступлении, чтобы у армии России возникла усталость от его ожидания.
Об этом сообщил военный корреспондент RT Станислав Обищенко.
По его словам, это всё-таки внутреннее напряжение, все сидят и ждут. Но происходит только разведка перед большой атакой. Он подчеркнул, что есть два направления, где Киев может начать наносить основные удары.
"Два основных опасных направления, где Украина собирает группировку — Ореховское и Запорожское направления. ВСУ, скорее всего, попытаются пройти восточнее Мелитополя, и второе направление — Волноваха, перерезать трассу Донецк — Мариуполь и попытаться выйти к морю со стороны Мариуполя, и тоже перерезать трассу на Крым", — подытожил Обищенко.
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Боевик ВСУ впал в ужас, подумав, что где-то рядом находятся российские военные. Видео появилось в Сети.