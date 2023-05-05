RT: Есть два опасных направления, где может ударить армия Украины

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ всё время заявляют о готовящемся наступлении, чтобы у армии России возникла усталость от его ожидания.

Фото: topwar.ru

Об этом сообщил военный корреспондент RT Станислав Обищенко.

По его словам, это всё-таки внутреннее напряжение, все сидят и ждут. Но происходит только разведка перед большой атакой. Он подчеркнул, что есть два направления, где Киев может начать наносить основные удары.

"Два основных опасных направления, где Украина собирает группировку — Ореховское и Запорожское направления. ВСУ, скорее всего, попытаются пройти восточнее Мелитополя, и второе направление — Волноваха, перерезать трассу Донецк — Мариуполь и попытаться выйти к морю со стороны Мариуполя, и тоже перерезать трассу на Крым", — подытожил Обищенко.