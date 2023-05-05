Руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинская армия стягивает в этот регион солдат и вооружения.
Вместе с этим чиновник подчеркнул, что, по словам местных жителей, Киев направляет в основном иностранных наёмников. Они остаются в жилых домах, роют окопы, добавил политик. Также глава военно-гражданской администрации области рассказал о принудительной эвакуации граждан.
"Интерес в этом совсем не миротворческий", — отметил Ганчев, слова которого приводит ТАСС.
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