Глава ВГА Ганчев: армия Украины накапливает военных и технику в Харьковской области

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинская армия стягивает в этот регион солдат и вооружения.

Фото: Министерство обороны Украины

Вместе с этим чиновник подчеркнул, что, по словам местных жителей, Киев направляет в основном иностранных наёмников. Они остаются в жилых домах, роют окопы, добавил политик. Также глава военно-гражданской администрации области рассказал о принудительной эвакуации граждан.

"Интерес в этом совсем не миротворческий", — отметил Ганчев, слова которого приводит ТАСС.

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